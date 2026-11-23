La Jomi Salerno ha annunciato la conclusione del rapporto sportivo con le atlete Freja Hammer e Tina Paunic. La società ha espresso un sincero ringraziamento per il contributo delle due giocatrici, che hanno fatto parte del team negli ultimi sei mesi. Nonostante la brevità della loro esperienza, Hammer e Paunic hanno condiviso momenti significativi con le compagne e con la società, contribuendo al progetto sportivo della Jomi Salerno. La società ha colto l’occasione per augurare loro il meglio per il futuro, auspicando che possano raggiungere nuovi traguardi e vivere esperienze gratificanti nel loro percorso sportivo. “Grazie Freja, grazie Tina”, è il messaggio conclusivo della Jomi Salerno, che desidera il massimo successo a entrambe.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Comunicato Stampa Jomi Salerno 23 novembre 2026” ricevuto tramite email da “stampa@pdosalerno.it” in data 23/11/2026.