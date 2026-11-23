Domani, 24 novembre 2026, alle ore 18.00, si terrà la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione della Running Cup Maceratese. L’evento avrà luogo nell’aula consiliare del Comune di Macerata Campania, situato in corso Umberto I 47. Il sindaco Giovanni Battista Di Matteo e l’amministrazione comunale invitano le redazioni a partecipare per conoscere il programma della manifestazione.

La gara podistica è in programma per domenica 29 novembre e viene organizzata dal Comune di Macerata Campania in collaborazione con l’ASD Federazione Italiana Camminatori Sportivi e l’ASD ASI Polisportiva Bellona. Il ritrovo degli atleti è fissato per le ore 07.00 in piazza Crocifisso, a Caturano, e la partenza della corsa, che si snoderà su una distanza di 9,9 chilometri, è prevista per le 08.45. Le premiazioni si svolgeranno alle 10.30, con la speaker Anna Nargiso che accompagnerà i momenti salienti della manifestazione.

Per maggiori dettagli sul regolamento e le modalità di iscrizione, gli interessati possono visitare il sito www.cronometrogara.it o contattare il numero 335 460682.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “INVITO CONFERENZA STAMPA – Macerata Campania, domani si presenta la seconda Running Cup Maceratese” ricevuto tramite email da “Asi Campania” in data 23/11/2026.