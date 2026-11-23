Il 24 novembre, dalle 7 alle 14, l’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno ospiterà il mercato contadino di Campagna Amica per la Salute. L’iniziativa, promossa da Coldiretti Salerno, mira a offrire cibo sano, tracciabile e di stagione a pazienti, familiari e personale sanitario. Questo mercato si inserisce nel patto nazionale tra agricoltori e medici, con l’obiettivo di promuovere una dieta sana e contrastare il consumo di prodotti ultraprocessati.

Il direttore di Coldiretti Salerno, Vincenzo Tropiano, ha sottolineato l’importanza dell’evento, che è diventato un appuntamento fisso grazie alla disponibilità della struttura ospedaliera e all’apprezzamento da parte dei visitatori. I partecipanti potranno acquistare prodotti freschi, tra cui ortaggi di stagione, uova, formaggi, olio extravergine e miele.

“Campagna Amica per la Salute” si propone di difendere i consumatori attraverso la prevenzione alimentare, promuovendo il consumo di prodotti freschi e locali per ridurre il rischio di malattie non trasmissibili. La presenza del mercato in ospedale avvicina i luoghi di produzione a quelli di cura, trasformando il Ruggi d’Aragona in un centro di educazione alla salute. La corretta educazione alimentare, basata sulla conoscenza della stagionalità e sulla riscoperta della Dieta Mediterranea, è un patrimonio culturale della Campania che il progetto intende valorizzare.

Il mercato proseguirà anche a dicembre, con un’importante iniziativa prenatalizia prevista per il 16 dicembre, che promette di riservare piacevoli sorprese ai salernitani.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Campagna Amica per la Salute, all’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno ritornano i prodotti sani del Mercato Contadino Coldiretti” ricevuto tramite email da “Coldiretti – Ufficio Stampa Campania” in data 23/11/2026.