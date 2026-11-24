È stato inaugurato a Montoro il nuovo Campus Diffuso dell’Università di Salerno, un hub dedicato a didattica, ricerca e terza missione, situato nel Complesso monumentale di Santa Maria degli Angeli. L’evento di presentazione ha visto la partecipazione di autorità civili e accademiche, tra cui il Rettore Virgilio D’Antonio, che ha sottolineato l’importanza di riqualificare il territorio. Il Sindaco Salvatore Carratù ha espresso orgoglio per il progetto, che favorirà opportunità di crescita per i giovani. L’Assessora regionale Claudia Pecoraro ha evidenziato come l’incontro tra università e territorio porti cultura e competenze. Il nuovo campus ospiterà quattro percorsi formativi, tra cui la Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici Or.Sa., e il Centro interdipartimentale di ricerca su Turismo e Innovazione territoriale. Il terzo progetto è il Centro Ditas, mentre il quarto è rappresentato dalla startup Kebula. La cerimonia si è conclusa con la consegna dei diplomi agli allievi della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici. Il complesso di Santa Maria degli Angeli, con la sua storia, si apre così a un futuro di valorizzazione e sviluppo.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “[Comunicati stampa Unisa] CAMPUS DIFFUSO | Nasce a Montoro il nuovo spazio universitario di didattica, ricerca e terza missione dell’Università di Salerno (foto, interviste e ambientali)” ricevuto tramite email da “Cristina PASTORE” in data 24/11/2026.