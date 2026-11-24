Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani (CNDDU) ha sollevato preoccupazioni riguardo al fenomeno della sonnolenza tra gli studenti durante le lezioni, sollecitando un piano di prevenzione e intervento educativo. Secondo il CNDDU, tali episodi non possono essere considerati solo come mancanza di interesse, ma devono essere analizzati in un contesto più ampio che include fattori psicologici, sociali ed educativi.

Durante l’adolescenza, i cambiamenti fisiologici possono alterare i ritmi del sonno, rendendo difficile il risveglio al mattino. A questo si aggiungono abitudini digitali poco salutari e pressioni sociali, che possono contribuire a stati di affaticamento emotivo. L’addormentamento in aula, quindi, può essere sintomo di disinvestimento scolastico, difficoltà relazionali o mancanza di motivazione.

Il CNDDU sottolinea che è fondamentale distinguere tra le diverse cause della sonnolenza. Non è corretto attribuire il disinteresse degli alunni alla presunta incapacità dei docenti di rendere le lezioni coinvolgenti. L’apprendimento richiede impegno e capacità di affrontare contenuti che non sempre offrono gratificazione immediata. La scuola, in questo contesto, deve mantenere una funzione culturale e formativa, evitando di impoverire il proprio ruolo a causa della competizione con forme di intrattenimento più immediate.

Il presidente del CNDDU, prof. Romano Pesavento, ha richiesto al Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, di elaborare indicazioni operative per gestire gli episodi di sonnolenza in aula, coinvolgendo anche le competenze psicologiche e sanitarie. È essenziale che gli interventi concordati con le famiglie siano monitorati nel tempo, senza gravare ulteriormente sugli insegnanti.

La richiesta del CNDDU si basa sulla convinzione che la scuola debba intervenire precocemente, riconoscendo i segnali di disagio degli studenti prima che si trasformino in insufficienze o abbandono degli studi. Solo così si potrà garantire un’azione educativa di qualità, capace di affrontare le difficoltà degli studenti in modo tempestivo ed efficace.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “comunicato stampa Dormire sui banchi tra sovraccarico digitale, disagio psicologico e disinvestimento scolastico: a Valditara la richiesta di un piano di prevenzione e intervento educativo” ricevuto tramite email da “coordinamento diritti umani” in data 24/11/2026.