Il 27 novembre 2026, alle ore 18:00, si terrà l’inaugurazione della mostra “Le Iconografie – L’eco dell’arte urbana” presso lo Spazio espositivo Correal Divani, situato in Via Carratù 7/1 a Mercato San Severino. La mostra è dedicata all’arte urbana e all’interior design, con particolare attenzione alle opere firmate Lee Pop, pseudonimo di Ferdinando Califano.

L’evento si propone di esplorare e reinterpretare simboli e immagini appartenenti al panorama della cultura popolare, attraverso un linguaggio visivo che guarda al Pop Art e alle avanguardie artistiche del Novecento. La mostra si svilupperà in spazi non convenzionali, favorendo un dialogo tra le opere e l’ambiente domestico, e permettendo una fruizione innovativa dell’arte.

Ogni opera sarà collocata in modo da instaurare un dialogo con il contesto che la accoglie, suggerendo nuove possibilità di relazione tra arte e spazio. La mostra rimarrà aperta fino al 7 gennaio 2027 e l’ingresso sarà libero.

L’esposizione sarà accompagnata da un catalogo d’autore e da filmati che documentano il processo creativo e l’operazione artistica alla base del progetto Lee Pop. La curatela è affidata a Emiddio Barone, noto nel panorama artistico contemporaneo.

Con questa iniziativa, si intende offrire un’occasione per riflettere sull’arte e la sua capacità di entrare nella quotidianità, superando i confini tradizionali degli spazi museali.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “COMUNICATO STAMPA – LE ICONOGRAFIE” ricevuto tramite email da “Studio Califano” in data 24/11/2026.