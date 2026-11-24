In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre il 25 novembre, gli ospedali dell’ASL Salerno si preparano a illuminarsi di rosa per sensibilizzare la popolazione su questa problematica attuale. Gli ospedali di Vallo della Lucania, Battipaglia, Eboli e Oliveto Citra saranno illuminati per tutta la settimana, mentre l’ospedale di Sapri si illuminerà il giorno stesso della ricorrenza.

L’iniziativa mira a lanciare un messaggio di solidarietà e vicinanza alle donne vittime di violenza, rinnovando l’impegno dell’ASL Salerno a tutela della salute e della sicurezza femminile. Questo evento si inserisce nella sesta edizione della (H) Open Week, un’iniziativa promossa da Fondazione Onda ETS, che si svolgerà dal 23 al 29 novembre 2026. Durante questa settimana, gli ospedali aderenti offriranno prestazioni e servizi dedicati alle donne.

I presidi ospedalieri coinvolti includono il “San Luca” di Vallo della Lucania, il “Villa Malta” di Sarno, l’“Umberto I” di Nocera Inferiore, il “Maria SS. Addolorata” di Eboli, il “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia, il “San Francesco d’Assisi” di Oliveto Citra e il “L. Curto” di Polla. Inoltre, il Presidio Ospedaliero “Dell’Immacolata” di Sapri, che ha ricevuto il Bollino Rosa, parteciperà in gemellaggio con l’ospedale di Vallo della Lucania, che fungerà da Ospedale Pilota.

La partecipazione di questi sette presidi conferma l’attenzione dell’ASL Salerno, guidata dall’ing. Gennaro Sosto, sulla salute delle donne e sulla promozione di una maggiore consapevolezza riguardo la violenza di genere. L’ASL offre anche servizi attraverso i Consultori Familiari, il centro Antiviolenza “Time Out” e i Percorsi Rosa nei Pronto Soccorso, dedicati all’accoglienza e al supporto delle donne vittime di violenza.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Gli ospedali dell’Asl si illuminano di rosa per prevenire e contrastare la violenza sulle donne” ricevuto tramite email da “Giuseppe Calabrese – in quiescenza ma proroga di 1 anno fino a maggio 2027” in data 24/11/2026.