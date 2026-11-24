Dal 28 novembre al 5 dicembre 2026, il Palazzo Genovese di Salerno ospiterà l’undicesima edizione dell’Expo d’Arte Contemporanea “Luci in Avalon”, organizzata dall’Associazione culturale Avalon Arte APS con il patrocinio del Comune di Salerno. La mostra, diretta artisticamente da Dina Scalera, presenterà opere di quindici artisti contemporanei italiani, spaziando tra pittura, scultura, mosaico, pirografia e fotografia.

L’inaugurazione ufficiale si svolgerà sabato 28 novembre alle ore 17:30, con la presentazione del giornalista Paolo Romano e approfondimenti critici a cura del dott. Luigi Sinacori. Durante il vernissage, verrà conferito il Premio alla Carriera Nolava al poeta Enzo Tafuri, realizzato dall’artista Biagio Landi.

La mostra, che si inserisce nel contesto delle Luci d’Artista, sarà aperta al pubblico con ingresso libero. Gli orari di apertura prevedono sabato e domenica dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 20:00, mentre nei giorni feriali l’apertura sarà dalle 16:00 alle 20:00, con aperture mattutine su prenotazione. Per ulteriori informazioni e prenotazioni di visite guidate, è possibile contattare il numero 333 2809615.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “CS “Luci in Avalon” XI Edizione Expo d’Arte Contemporanea – Palazzo Genovese, Salerno (28 nov – 5 dic 2026)” ricevuto tramite email da “Avalon Arte” in data 24/11/2026.