Amalfi si prepara a vivere un periodo festivo straordinario con il programma “Natale e Capodanno 2026/2027”, che prevede oltre quaranta giorni di eventi tra luci, musica e tradizione. La rassegna include concerti, mercatini e attività per famiglie, con un’apertura ufficiale il 5 dicembre 2026. Il Sindaco Daniele Milano ha sottolineato l’importanza di questo momento di comunità e accoglienza, mentre l’Assessore Enza Cobalto ha evidenziato la varietà degli eventi che faranno di Amalfi la regina delle festività in Costiera. Il programma inizia con i Mercatini di Sant’Andrea dal 27 al 30 novembre, culminando con la festa patronale e l’accensione delle luminarie il 30 novembre. Tra i momenti clou ci saranno il Villaggio di Natale dal 5 all’8 dicembre, concerti di artisti di fama e il Capodanno Folk Amalfitano dal 26 dicembre al 6 gennaio. La festa di Capodanno culminerà con un grande spettacolo di fuochi d’artificio e musica dal vivo in Piazza Duomo, rendendo Amalfi un luogo magico per festeggiare l’arrivo del nuovo anno.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “CS | Natale e Capodanno ad Amalfi” ricevuto tramite email da “Comune di Amalfi – Ufficio Stampa” in data 24/11/2026.