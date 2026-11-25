I Carabinieri della Stazione di Grazzanise hanno scoperto una discarica abusiva in un fondo rustico di 300 metri quadrati, dove erano stati accumulati circa 100 metri cubi di rifiuti speciali e pericolosi. L’operazione, avvenuta il 24 novembre 2026, rientra nei servizi straordinari di controllo del territorio per combattere l’illegalità ambientale nella “Terra dei Fuochi”. Tra i materiali rinvenuti, sono stati trovati plastica, ferro, sanitari, pneumatici e la carcassa di un’autovettura, oltre a frammenti di amianto, che pongono seri rischi per la salute pubblica. Il proprietario del fondo, un uomo di 32 anni, è stato denunciato per gestione incontrollata di rifiuti e l’area è stata sequestrata. L’intervento si inserisce in un più ampio dispositivo di vigilanza volto a prevenire il degrado ambientale e a tutelare la salute dei cittadini.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “1° comunicato stampa del 25 novembre 2026” ricevuto tramite email da “provcestampa@carabinieri.it” in data 25/11/2026.