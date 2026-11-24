Si è conclusa a Maratea la seconda giornata del convegno “One Health nelle Emergenze”, incentrata sul rischio idraulico e sulla gestione integrata delle emergenze. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, professionisti del settore sanitario e veterinario, esperti scientifici e operatori di protezione civile, che hanno discusso l’importanza di un approccio multidisciplinare nella gestione delle emergenze non epidemiche.

Ad aprire i lavori, il Sindaco di Maratea, Cesare Albanese, e il Sindaco di Balvano, Ezio Di Carlo, che ha ricoperto la stessa carica durante il terremoto del 1980. Tra i saluti istituzionali, è intervenuta anche la dott.ssa Laura Mongiello, Assessore all’Ambiente della Regione Basilicata, e il dott. Vincenzo Caputo, Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche.

Un aspetto rilevante è stato il contributo della dott.ssa Juliana Aixa Tamburini, psicologa clinica specializzata nella gestione delle emergenze, che ha evidenziato la componente psicologica in tali situazioni. Sul piano tecnico, il prof. Antonio Santo ha presentato una relazione sul rischio idraulico, mentre il dott. Francesco Andrea Arbia ha fornito contributi scientifici sulle scienze della Terra e la gestione dei rischi naturali.

Il dott. Pietro Santo Noè, del Ministero della Salute, ha parlato dell’importanza della salute animale, mentre Giuseppe Muscatello, Delegato del Gruppo Lucano, ha discusso il ruolo del volontariato nella Protezione Civile. Gli interventi hanno messo in luce la necessità di costruire una rete di collaborazione tra le amministrazioni comunali e i servizi veterinari, per rendere la pianificazione comunale uno strumento operativo.

Il convegno ha sottolineato l’importanza di superare una gestione esclusivamente emergenziale, sviluppando un sistema integrato di prevenzione e risposta, in linea con l’approccio One Health, che riconosce l’interconnessione tra salute umana, animale e tutela dell’ambiente. Domani, 25 novembre, si terrà un’esercitazione operativa di Protezione Civile con la Colonna Mobile del Gruppo Lucano.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “One Health nelle Emergenze – Maratea, conclusa la seconda giornata di lavori” ricevuto tramite email da “Protezione Civile G.L. Maratea” in data 24/11/2026.