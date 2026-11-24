Oggi, alla vigilia della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, un flash mob si è svolto a Salerno, davanti alla Casa del Combattente, sul Lungomare Trieste. Quattordici artiste hanno preso parte all’evento, rimanendo immobili tra le sculture di Extinction di Max Papeschi, che rappresentano guerrieri con la testa di gnomo. Sulle magliette indossate, le artiste hanno scritto la provocatoria domanda: «Sei un uomo o uno gnomo?», mentre sulla schiena era riportata la risposta: «Se mi ami non mi uccidi. Se mi uccidi sei un mostro.» Inoltre, con la mano alzata, hanno mostrato il numero antiviolenza 1522, simbolo di supporto e denuncia contro la violenza di genere.

L’iniziativa è stata organizzata dall’Associazione Limen, sotto la direzione di Stefania Morici, con il supporto della Fondazione Menna. Tra i partecipanti, Giovanni Guzzo, presidente della Fondazione Menna, ha espresso la sua soddisfazione per l’evento, sottolineando l’importanza di sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema così cruciale. Anche E. Angelina, coordinatrice artistica del flash mob, ha ribadito l’importanza dell’arte come strumento di denuncia e riflessione.

Il flash mob ha attirato l’attenzione di passanti e media, contribuendo a diffondere un messaggio di solidarietà e resistenza contro la violenza sulle donne. Per ulteriori dettagli, è disponibile un press kit con foto e video dell’evento, accessibile tramite il seguente link: [LINK PRESS KIT].

Il flash mob rappresenta un’importante occasione di riflessione e impegno collettivo per combattere la violenza di genere, un tema che continua a richiedere attenzione e azione da parte dell’intera comunità.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “«Sei un uomo o uno gnomo?»: a Salerno le artiste di Limen contro la violenza sulle donne – comunicato, foto e video” ricevuto tramite email da “Simona Sansonetti” in data 24/11/2026.