La Parrocchia San Leone II di Gragnano organizza dal 6 all’8 dicembre 2026 i “Mercatini per Betlemme”, un evento di solidarietà il cui ricavato sarà devoluto alla Parrocchia di Santa Caterina alla Natività di Betlemme. L’iniziativa nasce da un dialogo tra le Sorelle Povere di Santa Chiara del monastero del Buon Gesù di Orvieto e don Paolo Anastasio, parroco di San Leone II, con l’obiettivo di offrire un sostegno concreto a una comunità provata da anni di difficoltà.

Il progetto ha ricevuto il supporto del Comune di Gragnano e coinvolge la Città Metropolitana di Napoli e numerosi partner solidali, dimostrando la capacità della comunità di unire energie e risorse. Tra i simboli di questa iniziativa ci sono i presepi in legno di ulivo realizzati dalla comunità di Betlemme, che rappresentano una tradizione artigianale ricca di significato.

“Ci è stato donato di poter donare qualcosa di noi a quella gente lì che da anni abbiamo sentito vicina tramite foto e video, ma che rimane lontanissima” ha dichiarato don Paolo Anastasio, riflettendo sul significato profondo dell’iniziativa.

In concomitanza con i mercatini, la Parrocchia ha lanciato anche un canale Spotify, che mira a superare le distanze geografiche e a creare nuove opportunità di incontro. Il canale ospiterà podcast e riflessioni sulla fede e la cultura, contribuendo a costruire una comunità anche a distanza. L’invito è aperto a tutti coloro che desiderano riscoprire il valore della solidarietà e della comunità, comprendendo che anche un piccolo gesto può generare speranza in luoghi lontani.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Da Gragnano a Betlemme, il Natale si fa dono: tre giorni di solidarietà in piazza San Leone” ricevuto tramite email da “Arianna Nastro” in data 24/11/2026.