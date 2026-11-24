Il 26 novembre 2026, alle 18.30, al Complesso San Michele di Salerno, sarà presentato il romanzo inedito di Fernando Di Leo, “Da lunedì a lunedì”, un’opera noir che arricchisce la storia del genere in Italia. L’evento, organizzato dall’Associazione Porto delle Nebbie in collaborazione con il Complesso San Michele e la Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana, si inserisce nel contesto del SalerNoir Festival. La serata sarà introdotta da Massimiliano Amato e vedrà la partecipazione di esperti del settore, tra cui Marcello Ravveduto e Paolo Spagnuolo.

Fernando Di Leo, noto regista e sceneggiatore, ha segnato un’epoca nel cinema poliziottesco italiano degli anni Settanta. Con titoli come “Milano calibro 9”, ha dato vita a un filone che rifletteva le tensioni sociali e politiche dell’epoca. Dopo aver interrotto la sua carriera cinematografica negli anni Ottanta, Di Leo si dedicò alla scrittura, pubblicando un solo romanzo prima di questa nuova scoperta.

“Da lunedì a lunedì” era rimasto inedito fino ad oggi, conosciuto solo attraverso fonti limitate. L’editore Simone Luciani ha rinvenuto il manoscritto tra le carte di Rita Di Leo, sorella dell’autore. Ambientato tra la Svizzera, Milano e una Puglia di fantasia, il romanzo narra la storia di una giovane donna che, contro il parere del suo avvocato, decide di tornare a Pian delle Fosse, un luogo abbandonato dalla sua famiglia criminale, dando inizio a una settimana di eventi drammatici.

Luciani lo descrive come un’opera che va oltre il poliziesco degli anni Settanta, promettendo ai lettori un’esperienza di violenza e erotismo che sfida le convenzioni del mainstream contemporaneo. Questo romanzo segna l’inizio di una nuova collana di Rogas Edizioni, dedicata al recupero di testi italiani del secondo Novecento, un periodo in cui il poliziesco era spesso considerato un genere minore.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “SALERNOIR OFF, IL NOIR DURISSIMO DI FERNANDO DI LEO, UN INEDITO DEL RE DEI POLIZIOTTESCHI, IL 26 AL COMPLESSO SAN MICHELE” ricevuto tramite email da “Piera Carlomagno” in data 24/11/2026.