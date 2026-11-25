In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il presidente dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Salerno, Giovanni D’Angelo, ha sottolineato l’importanza del ruolo dei medici nel supporto alle donne vittime di violenza. D’Angelo ha evidenziato come i medici siano spesso i primi a entrare in contatto con queste donne, che portano segni visibili e invisibili della violenza subita. “Il medico non è solo un professionista della salute, ma può diventare anche un confidente per la donna, raccogliendo la sua domanda di aiuto e, in alcuni casi, assumendo il ruolo di pubblico ufficiale per segnalare la violenza”, ha dichiarato. La necessità di un’educazione civica e affettiva nelle scuole è stata anche sottolineata come un passo fondamentale per prevenire futuri episodi di violenza. Secondo i dati Istat, circa il 32% delle donne italiane tra i 16 e i 75 anni ha subito violenza fisica o sessuale nella propria vita. La giornata del 25 novembre rappresenta quindi un’importante occasione per riflettere su queste problematiche sociali e mediche e sul ruolo cruciale che i professionisti della salute possono svolgere nel contrastare la violenza contro le donne.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “D’Angelo su 25 novembre – comunicato e immagini per le tv” ricevuto tramite email da “Ordine Medici e Odontoiatri Salerno” in data 25/11/2026.