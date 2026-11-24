A quarantasei anni dal devastante terremoto dell’Irpinia, il Coordinamento Nazionale Docenti della Disciplina Diritti Umani richiama l’attenzione su responsabilità e problemi ancora attuali nei territori colpiti. Il sisma del 23 novembre 1980 causò quasi tremila vittime e distrusse interi paesi, lasciando centinaia di migliaia di persone senza casa. La ricostruzione ha restituito abitazioni e infrastrutture, ma non sempre ha garantito una ripresa economica e sociale duratura.

Particolarmente preoccupante è la situazione della sicurezza degli edifici scolastici. Secondo il rapporto Ecosistema Scuola 2026 di Legambiente, il 57,2% dei 7.188 edifici monitorati non è stato sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica. Questo dato, sebbene non rappresenti l’intero patrimonio nazionale, evidenzia una situazione allarmante. Il recente stanziamento di oltre 11,5 milioni di euro per ulteriori verifiche è un passo importante, ma è fondamentale che venga seguito da accertamenti reali e, se necessario, da opere di messa in sicurezza.

Il Coordinamento invita il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, a rendere pubblici i risultati delle verifiche già effettuate e a segnalare le situazioni che necessitano interventi urgenti. È essenziale prestare attenzione ai piccoli comuni, dove le difficoltà economiche possono ostacolare anche gli interventi più necessari.

In ambito educativo, il terremoto dell’Irpinia deve essere un argomento di approfondimento che vada oltre il ricordo delle vittime. Gli studenti devono essere informati sulle difficoltà dei soccorsi, sulla ricostruzione e sulle conseguenze delle decisioni pubbliche. Le commemorazioni del quarantaseiesimo anniversario hanno riportato alla luce una delle pagine più dolorose del Paese, ma è necessario che, entro il prossimo anniversario, venga presentato un bilancio pubblico sui progressi nella verifica e nella sicurezza sismica delle scuole, con particolare attenzione ai territori più vulnerabili.

Il terremoto del 1980 ha evidenziato le gravi conseguenze dell’impreparazione. La persistenza di situazioni di rischio conosciute e prive di risposte adeguate sarebbe inaccettabile. Le istituzioni oggi dispongono di strumenti e conoscenze che allora mancavano, e la loro applicazione tempestiva è una responsabilità che non può attendere un’altra tragedia per essere assunta.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “comunicato stampa Terremoto dell’Irpinia, 46 anni dopo: oltre le commemorazioni, restano aperte le questioni della sicurezza delle scuole e delle responsabilità istituzionali” ricevuto tramite email da “coordinamento diritti umani” in data 23/11/2026.