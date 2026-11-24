Il 25 novembre 2026, in occasione del suo primo anniversario, l’associazione Polvere di Stelle APS – Arte e Cultura inaugurerà la sua prima sede operativa in via Le Corbusier 10, a Boscoreale. Questo evento rappresenta un traguardo significativo per l’associazione, che dopo un anno di attività senza uno spazio proprio, potrà finalmente offrire alla comunità un luogo stabile per incontri, espressione e partecipazione.

La giornata di inaugurazione assume un significato particolare, coincidendo con la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, sottolineando l’impegno dell’associazione per la dignità e il rispetto della persona. Durante la serata, si svolgerà un evento dal titolo “Dallo schermo alla realtà”, un percorso di approfondimento sui rischi del mondo digitale e le dinamiche di manipolazione che possono condurre alla violenza. Questo incontro si propone di sensibilizzare cittadini e famiglie sui pericoli del web e sugli strumenti di tutela legale disponibili.

Negli ultimi dodici mesi, Polvere di Stelle ha promosso diverse attività culturali, sociali e solidali, creando occasioni di incontro tra generazioni e prestando particolare attenzione alle persone in condizioni di fragilità. La nuova sede sarà un punto di riferimento per laboratori artistici, attività per bambini e famiglie, iniziative inclusive e uno sportello legale gratuito.

Il Presidente dell’associazione ha dichiarato: «Un anno fa abbiamo dato vita a un progetto nel quale credevamo profondamente. Oggi gli diamo una casa. Non inauguriamo semplicemente quattro mura, ma uno spazio che desideriamo rendere vivo attraverso le persone, le idee e le opportunità che sapremo costruire insieme. È un nuovo inizio, con lo stesso spirito che ci ha accompagnato fin dal primo giorno: credere che l’umanità sia l’arte più grande».

L’inaugurazione avrà luogo martedì 25 novembre 2026 alle ore 17:00, alla presenza di rappresentanti istituzionali, associazioni, soci, volontari e cittadini. L’evento è aperto a tutti e rappresenta un’importante occasione per celebrare un anno di attività e guardare al futuro con rinnovato impegno.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “POSTA CERTIFICATA: Comunicato Stampa – Polvere di Stelle APS compie un anno e inaugura la sua prima sede a Boscoreale” ricevuto tramite email da “Per conto di: rosariagiordano@pec.it” in data 24/11/2026.