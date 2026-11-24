I Carabinieri della Stazione di Montoro hanno denunciato un 30enne originario della provincia di Trapani, accusato di truffa. L’indagine è scattata a seguito della denuncia presentata da una vittima che, illusa da un’offerta vantaggiosa, ha sottoscritto online una polizza assicurativa sulla vita a un prezzo irrisorio. Il malcapitato ha versato circa 850 euro tramite bonifici bancari, ma successivamente ha scoperto che il contratto non era mai stato attivato. I Carabinieri avvertono di prestare attenzione a offerte troppo convenienti e di verificare l’affidabilità di chi propone servizi online. La persona denunciata è considerata presunta innocente fino a una eventuale condanna definitiva.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “MONTORO (AV) – POLIZZA VITA ONLINE: 30ENNE DENUNCIATO DAI CARABINIERI PER TRUFFA” ricevuto tramite email da “provavstampa@carabinieri.it” in data 24/11/2026.