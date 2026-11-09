«Il consumatore europeo: diritti, asimmetrie e prospettive di tutela». A Bracigliano il convegno promosso dal Rotary Club Salerno Nord dei Due Principati

Si terrà venerdì 20 novembre 2026, con inizio alle ore 10:30, presso il Palazzo De Simone di Bracigliano (Via Vittorio Emanuele, 8), il convegno di studio «Il consumatore europeo: diritti, asimmetrie e prospettive di tutela», promosso dal “Rotary Club Salerno Nord dei Due Principati” con la collaborazione del Comune di Bracigliano e dell’Università degli Studi di Salerno. L’iniziativa, inserita nel quadro dell’Azione Professionale del Club, intende offrire un’occasione di riflessione istituzionale sullo stato della tutela del consumatore nel mercato unico europeo, con particolare attenzione alle asimmetrie strutturali che caratterizzano il rapporto tra consumatori e imprese ed impongono prospettive di riforma dell’ordinamento interno in attuazione della normativa unionale. Un tema di stringente attualità, che intercetta le esperienze quotidiane dei cittadini — dalla garanzia sui beni di consumo alla responsabilità del produttore, dalla trasparenza contrattuale ai meccanismi di tutela collettiva — e che si confronta con un quadro normativo europeo in rapida evoluzione. «La tutela del consumatore, ed in particolare della piena attuazione sistematica del diritto relazionale alla riparazione dei prodotti nella fase post-vendita – d.lvo n. 176 del 2026 in attuazione della direttiva 2024/1799 – è oggi uno dei terreni più dinamici della legalità ‘reticolare’. All’interno delle asimmetrie strutturali fra consumatore e impresa, infatti, continuiamo ad assistere a nuove sfide — dalla transizione digitale alla sostenibilità — capaci di imporre un ripensamento di un quadro normativo che, seppur in apprezzabile evoluzione, ancora presenta discutibili forme affievolite di tutela per comparti affidati ad una disciplina dedicata. Il convegno vuole offrire uno spazio di riflessione rigorosa su questi nodi, all’interno di un dialogo tra chi applica la materia e chi la regola a livello interno e sovranazionale», sottolinea il Profesor Antonino Sessa, ordinario di Diritto Penale all’Università degli Studi di Salerno e Responsabile scientifico del Convegno.

Apertura istituzionale

I lavori si apriranno con gli indirizzi di saluto istituzionali di Giovanni Iuliano, Sindaco di Bracigliano e già parlamentare della Repubblica, di Marcello Fasano, Past District Governor del Distretto 2100 del Rotary International, di Aldo Caggiano, Presidente del Rotary Club Salerno Nord dei Due Principati, del Prof. Francesco Fasolino, Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Salerno, e dell’Avv. Anna Laura De Nicola, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore.

Introduzione e presidenza scientifica

A introdurre i lavori sarà il Prof. Antonino Sessa, ordinario di Diritto Penale presso l’Università degli Studi di Salerno e Responsabile scientifico del convegno. La presidenza della sessione scientifica sarà affidata al Prof. Avv. Salvatore Sica, ordinario di Diritto Privato presso il medesimo Ateneo.

Relatori

Interverranno in qualità di relatori:

— Avv. Matteo Marchetti, Vice Segretario Nazionale del Codacons e Presidente del Codacons

Campania, che porterà l’esperienza dell’associazionismo consumeristico nel contenzioso e nell’advocacy;

— Dott. Giuseppe Barbato, Giudice civile presso il Tribunale di Salerno, con la prospettiva dell’applicazione giurisprudenziale della normativa sulla tutela del consumatore;

— Prof. Avv. Antonio Musio, ordinario di Diritto Privato presso l’Università degli Studi di Salerno, sul quadro sistematico della tutela del consumatore nel diritto civile italiano;

— On. Denis Nesci, parlamentare europeo e membro della Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (IMCO), che illustrerà il quadro degli orientamenti europei e le direzioni di riforma in esame presso il Parlamento Europeo.

Conclusioni

Le conclusioni saranno affidate a Enzo Baggini, Assistente del Governatore del Distretto 2101 del

Rotary International.

Il convegno è in corso di accreditamento presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore ai fini del riconoscimento di crediti formativi per gli avvocati partecipanti.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Al termine dei lavori è previsto un light lunch.

Per informazioni e contatti stampa

Donato Loria — Promotore dell’iniziativa

e-mail: donato@loria.biz · tel.: 328 481 4122

Rotary Club Salerno Nord dei Due Principati

Distretto 2101 — Rotary International

Comunicato stampa ricevuto dal dottor Donato Loria promotore dell’iniziativa.