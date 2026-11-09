easyJet torna a volare da Salerno: nuove rotte per Parigi, Londra e Basilea

easyJet ha annunciato il ritorno all’Aeroporto Salerno Costa d’Amalfi con tre nuovi collegamenti internazionali verso Parigi Orly, Londra Gatwick e Basilea. I voli per Parigi Orly, che inizieranno il 30 aprile, saranno operati fino a tre volte a settimana e sono già prenotabili sul sito easyJet.com e sull’app. I collegamenti verso Londra Gatwick e Basilea saranno messi in vendita nelle prossime settimane.

Queste nuove rotte sono il risultato dell’aggiudicazione di un bando nell’ambito del progetto “Salerno&Cilento: Essenza Mediterranea”, promosso dalla Camera di Commercio di Salerno, e rappresentano un passo importante per la crescita di easyJet in Campania, dopo una stagione estiva molto positiva a Napoli.

Il nuovo collegamento con Parigi Orly rafforza la connettività tra la Campania e la capitale francese, aggiungendo Salerno come 13ª destinazione italiana collegata a Parigi Orly, consolidando ulteriormente la posizione della compagnia come primo vettore nel mercato tra Italia e Francia.

La Camera di Commercio di Salerno ha investito 1,5 milioni di euro in servizi di marketing per promuovere la destinazione nei mercati esteri, affiancando l’attivazione dei tre collegamenti internazionali da parte di easyJet. Questo ritorno della compagnia aerea offre opportunità significative per il turismo nella Costiera Amalfitana, nel Cilento e nell’intera provincia di Salerno, migliorando l’accessibilità per i visitatori internazionali.

Lorenzo Lagorio, Country Manager di easyJet Italia, ha dichiarato: “Il ritorno a Salerno conferma il nostro impegno in Campania, dove siamo presenti da oltre 25 anni. Con tre collegamenti internazionali da Salerno, mettiamo a disposizione del territorio la forza del nostro network in Regno Unito, Francia e Svizzera”. Andrea Prete, Presidente della Camera di Commercio di Salerno, ha sottolineato l’importanza della sinergia tra il settore pubblico e privato per generare un impatto economico positivo.

Roberto Barbieri, amministratore delegato di GESAC, ha aggiunto che il mese di novembre, con la chiusura dello scalo di Napoli per lavori di riqualificazione, rappresenta un’opportunità per ridisegnare la geografia degli spostamenti in Campania e per consolidare nuove abitudini di viaggio.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “CS easyJet torna a volare da Salerno: collegamenti diretti con Parigi, Londra e Basilea” ricevuto tramite email da “Gerardo Milito” in data 09/11/2026.