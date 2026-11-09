Home Eventi e Manifestazioni Lo chef Del Sorbo presenta la Campania al FIET di Venezia

Lo chef Del Sorbo presenta la Campania al FIET di Venezia

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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cucina campana
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Lo chef Francesco Del Sorbo ha portato la cucina campana al Festival of Italian Enogastronomy and Tourism (FIET) di Venezia, in una giornata dedicata alla valorizzazione delle tradizioni culinarie regionali. La manifestazione, che si è svolta a Ca’ Vendramin Calergi, ha visto la partecipazione dell’assessora all’Agricoltura della Regione Campania, Maria Carmela Serluca, a sostegno del progetto gastronomico dello chef, Executive Chef dell’Hotel Terme Rosapepe di Contursi Terme.

Durante l’evento, Del Sorbo ha presentato un percorso gastronomico che intreccia sapori e tradizioni della Campania, trasformando i piatti in un racconto di eccellenze locali. La sua proposta ha trovato spazio anche su Rai News e nella trasmissione “Radio1 Progetto Benessere” su Rai Radio 1, dove lo chef ha discusso dell’importanza della qualità delle materie prime e dell’identità territoriale.

Per concludere la sua partecipazione al festival, Del Sorbo ha presentato un piatto innovativo che unisce alici e noci, due ingredienti semplici che evocano il dialogo tra mare e terra. Questo accostamento non solo celebra la tradizione culinaria della Campania, ma offre anche una lettura gastronomica contemporanea, valorizzando il lavoro dei produttori locali.

Con questa iniziativa, lo chef intende raccontare la Campania attraverso ingredienti riconoscibili, promuovendo la cultura dell’accoglienza e la conoscenza del territorio.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “A Venezia lo Chef Francesco Del Sorbo promuove i prodotti campani con l’assessore all’agricoltura Serluca” ricevuto tramite email da “Ufficio Stampa francescodelsorbochef” in data 09/11/2026.

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