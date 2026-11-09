Inaugurata la nuova sede Arpac a Napoli per la gestione dei siti contaminati

Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, hanno visitato oggi la nuova sede dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpac) in via Arenaccia. La struttura, che si occupa della gestione dei siti contaminati e delle bonifiche, è stata trasferita in un ex caserma dei Vigili del fuoco, con un risparmio annuale di circa 300mila euro per l’Agenzia.

Durante il sopralluogo, Fico e Manfredi sono stati accompagnati dall’assessora regionale all’Ambiente, Claudia Pecoraro, e dal direttore generale di Arpac, Stefano Sorvino. Quest’ultimo ha sottolineato come la nuova sede rappresenti un importante passo avanti in termini di razionalizzazione logistica e gestione operativa, consentendo un potenziamento delle attività analitiche e di monitoraggio ambientale.

La nuova struttura è dotata di un impianto fotovoltaico e offre una maggiore efficienza energetica grazie a un migliore isolamento termico. Inoltre, la sua posizione consente un flusso più rapido di campioni da analizzare, grazie alla vicinanza con i laboratori del Dipartimento provinciale di Napoli.

L’intervento di ristrutturazione dell’ex caserma è stato finanziato attraverso il Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR, per un importo di circa 2 milioni di euro. La nuova Unità operativa complessa (Uoc) Siti contaminati e bonifiche di Arpac si distingue per le attrezzature all’avanguardia e analizza ogni anno oltre duemila campioni, tra cui terreni, rifiuti e acque sotterranee.

Presenti al sopralluogo anche il presidente della Commissione Ambiente del Consiglio regionale, Salvatore Flocco, e altre autorità locali, segno dell’importanza di questa nuova struttura per la tutela ambientale della Campania.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “(CS) Arpac, sopralluogo del presidente Fico e del sindaco Manfredi presso la nuova sede in via Arenaccia” ricevuto tramite email da “Ufficio Stampa” in data 09/11/2026.