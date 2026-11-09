Home Cultura e Società Salute e Benessere Concluso il terzo Annual Meeting del progetto OPADE sulla depressione

Concluso il terzo Annual Meeting del progetto OPADE sulla depressione

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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depressione maggiore
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Si è concluso a Salerno il terzo Annual Meeting del progetto OPADE, che ha coinvolto 350 pazienti tra Europa e Sud America. Finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma Horizon Europe e coordinato dalla Fondazione EBRIS, il progetto si propone di sviluppare un algoritmo di intelligenza artificiale per prevedere la risposta agli antidepressivi e supportare i clinici nella scelta delle terapie.

L’incontro ha rappresentato un importante momento di confronto internazionale, con l’obiettivo di fare il punto sui risultati ottenuti fino ad ora e definire le prossime attività. Il progetto OPADE si concentra sulla variabilità individuale nella risposta ai farmaci antidepressivi, cercando di integrare dati clinici e informazioni biologiche provenienti da diverse discipline, come genetica ed epigenetica.

Giulio Corrivetti, vicepresidente della Fondazione EBRIS, ha dichiarato: «Abbiamo raccolto una quantità importante di dati clinici e biologici su circa 350 pazienti. La sfida è integrare queste informazioni per arrivare a una maggiore personalizzazione dei trattamenti». La depressione, considerata un problema di salute pubblica in crescita, richiede approcci terapeutici sempre più mirati per migliorare la qualità della vita delle persone.

Eva Frigola, psicologa clinica e ricercatrice, ha sottolineato l’importanza della collaborazione internazionale per affrontare la complessità della depressione, soprattutto dopo l’impatto della pandemia. Il progetto ha già reclutato pazienti attraverso quattro centri clinici e ora entra in una fase decisiva per sviluppare l’algoritmo predittivo.

Alessandra Marenna, responsabile del Work Package sui dati clinici, ha evidenziato come l’obiettivo sia di combinare i dati clinici e biologici in un algoritmo che possa orientare i clinici verso il trattamento più efficace. La necessità di un approccio personalizzato è ulteriormente accentuata dai limiti dell’attuale terapia, che richiede tempo per valutare l’efficacia dei farmaci.

Il professor Andrea Fagiolini ha paragonato la futura psichiatria di precisione a un antibiogramma, evidenziando come sia fondamentale prevedere la risposta dei pazienti ai trattamenti. La raccolta e l’integrazione di dati clinici e biologici rappresentano una sfida complessa, ma necessaria per migliorare le cure.

Infine, Corrado Vecchi ha sottolineato l’importanza della protezione dei dati personali nel progetto OPADE, che utilizza informazioni sensibili nel rispetto delle normative europee. Il terzo Annual Meeting ha confermato il valore della collaborazione tra i partner e segna un passo importante verso una psichiatria più orientata alla medicina di precisione.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “DEPRESSIONE MAGGIORE, LA RICERCA PUNTA SULLE CURE PERSONALIZZATE CON IL SUPPORTO DELL’AI: ALLA FONDAZIONE EBRIS IL TERZO ANNUAL MEETING DEL PROGETTO EUROPEO OPADE” ricevuto tramite email da “Emilio D’Arco” in data 09/11/2026.

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