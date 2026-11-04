Coldiretti: la filiera corta protegge la salute dagli attacchi informatici

Coldiretti lancia un allarme riguardo agli attacchi informatici che hanno colpito la filiera alimentare in Italia, sottolineando l’importanza della sicurezza del cibo come questione di difesa nazionale. Il segretario generale di Coldiretti, Vincenzo Gesmundo, ha evidenziato come la vulnerabilità di pochi nodi informatici e logistici possa mettere a rischio la conservazione e distribuzione degli alimenti. In questo contesto, la filiera corta e i mercati contadini di Campagna Amica si configurano come presidi strategici per garantire la sicurezza alimentare, collegando direttamente produttori e consumatori e riducendo la dipendenza dai grandi centri di distribuzione. Enrico Amico, presidente di Coldiretti Caserta, ha spiegato che il progetto ‘Campagna Amica per la Salute’ porta i mercati contadini negli ospedali, avvicinando il cibo fresco ai luoghi della prevenzione e cura. Rafforzare questa rete è fondamentale per rendere il sistema alimentare più resiliente e il Paese meno vulnerabile alle emergenze.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Coldiretti Caserta: I prodotti di Campagna Amica proteggono la salute anche dagli attacchi informatici al cibo” ricevuto tramite email da “Coldiretti – Ufficio Stampa Campania” in data 04/11/2026.