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Il cantautore salernitano Dominik conquista il web con oltre 1,3 milioni di visualizzazioni

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Dominik cantautore Salerno
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Dominik, cantautore originario della provincia di Salerno, sta registrando un successo straordinario sul web grazie alla sua musica e alla sua presenza sui social. Il suo video live su Canale Italia, dove ha presentato il singolo “Respira”, ha superato la quota di 1,3 milioni di visualizzazioni su TikTok in pochi giorni, diventando un caso virale.

Oltre a TikTok, la sua musica sta ottenendo riscontri positivi anche su altre piattaforme, con oltre 90.000 visualizzazioni su Facebook e numeri significativi su YouTube. Dominik, che è iscritto alla SIAE come autore e compositore, ha saputo costruire una community molto attiva, apprezzando sonorità pop ed elettroniche unite a testi emozionali e introspettivi.

Il suo percorso musicale lo ha portato a essere ospite in diverse emittenti televisive e radiofoniche, tra cui Telemontecarlo, e ha vinto un importante social contest con un’etichetta discografica EDM. L’artista ha espresso il desiderio di condividere la sua storia di musica indipendente e sarebbe felice di rilasciare un’intervista per raccontare il suo percorso e il suo successo.

Dominik continua a sorprendere e a conquistare il pubblico con la sua musica, dimostrando che i talenti locali possono emergere anche in un panorama musicale competitivo e digitale.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Proposta di articolo l’artista salernitano Dominik conquista il web con oltre un milione e 500 Mila visualizzazioni su tik tok con il video live su canale Italia” ricevuto tramite email da “Domenico Moccaldi” in data 04/11/2026.

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