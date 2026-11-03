Home Economia Aziende e Professionisti Il Fico Bianco del Cilento diventa DOP anche nella versione fresca

Il Fico Bianco del Cilento diventa DOP anche nella versione fresca

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Fico Bianco DOP
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La Coldiretti Salerno esprime soddisfazione per l’assegnazione della Denominazione di Origine Protetta (DOP) al Fico Bianco del Cilento anche nella sua variante fresca. La notizia è stata ufficializzata con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 2 novembre 2026, che modifica il disciplinare di produzione per includere i fichi freschi interi, oltre ai tradizionali fichi essiccati.

Ettore Bellelli, presidente di Coldiretti Salerno e Campania, ha commentato: “Uno dei prodotti più rappresentativi del territorio salernitano finalmente riceve la sua consacrazione. La Coldiretti Salerno augura buon lavoro a tutti i produttori che, grazie alla loro passione e al loro impegno, hanno saputo attribuirgli questa valorizzazione”.

Il Fico Bianco del Cilento era già DOP nella sua versione essiccata, ma ora, con il nuovo riconoscimento, gli agricoltori potranno utilizzare il marchio anche per le varietà fresche e surgelate. Vincenzo Tropiano, direttore di Coldiretti Salerno, ha aggiunto: “L’auspicio è che questa notizia contribuisca a garantire il giusto reddito agli agricoltori che lo producono. Il fico fresco cilentano, particolarmente apprezzato dai turisti, veniva venduto senza potersi fregiare del bollino della denominazione comunitaria”.

Il Ministero procederà ora con l’approvazione del provvedimento e la comunicazione alla Commissione Europea, segnando un passo importante per la valorizzazione di un prodotto che rappresenta una risorsa fondamentale per l’economia locale.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “COLDIRETTI SALERNO, SODDISFAZIONE PER LA DOP DEL FRESCO DEL FICO BIANCO DEL CILENTO” ricevuto tramite email da “Campania – Roberto Esse” in data 03/11/2026.

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