Al Liceo Tasso di Salerno i giovani si candidano a protagonisti della politica

Il Liceo Tasso di Salerno ha ospitato un incontro significativo nell’ambito del progetto Lex Start, dove gli studenti hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con il consigliere regionale Andrea Volpe. Durante l’evento, è emersa la volontà dei ragazzi di non restare a guardare, ma di impegnarsi attivamente nella vita politica e culturale della loro comunità.

Molti studenti hanno espresso la loro ambizione di candidarsi e di partecipare attivamente alle decisioni che riguardano il loro futuro. Tra le proposte più interessanti, quella di Vincenzo, uno studente del quinto anno, che ha suggerito di creare un percorso culturale dedicato ai giovani, con un cartellone di eventi teatrali accessibili e pensati per loro. L’idea mira a trasformare il teatro in uno spazio di incontro e crescita, superando la mera occasionalità della fruizione culturale.

Lex Start non si limita a fornire nozioni di educazione civica, ma si propone di avvicinare gli studenti alle istituzioni, permettendo loro di comprendere come le idee e le esigenze possano tradursi in proposte concrete. “Il nostro obiettivo non è semplicemente spiegare loro come funzionano le istituzioni, ma metterli nelle condizioni di sentirsi parte dei processi decisionali”, ha dichiarato Volpe, sottolineando l’importanza di ascoltare le nuove generazioni e offrire loro gli strumenti necessari per partecipare attivamente.

Il dialogo con il consigliere ha permesso di far emergere interessi e proposte che rispecchiano la vita quotidiana degli studenti, dimostrando che la partecipazione può iniziare anche tra i banchi di scuola. Un chiaro segnale dell’interesse dei ragazzi è venuto da una studentessa che, dopo aver compreso le opportunità offerte da Lex Start, ha manifestato il desiderio di impegnarsi attivamente. Questo incontro rappresenta un passo importante verso un futuro in cui i giovani non siano solo destinatari delle decisioni altrui, ma protagonisti attivi nella costruzione della loro società.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Lex Start, al Liceo Tasso i giovani si candidano a protagonisti della politica” ricevuto tramite email da “Silvia De Cesare” in data 03/11/2026.