Home Economia Aziende e Professionisti Attilio De Lisa: carriera e competenze del funzionario sanitario dell’ASL Salerno

Attilio De Lisa: carriera e competenze del funzionario sanitario dell’ASL Salerno

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Attilio De Lisa ASL
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Il Cavaliere Attilio De Lisa, dipendente dell’ASL Salerno, è un infermiere professionista e funzionario sanitario attivo presso il Presidio Ospedaliero “dell’Immacolata” di Sapri, all’interno del Distretto Sanitario n. 71.

Nel suo ruolo attuale, De Lisa è assegnato alla Direzione Sanitaria, dove si occupa della valutazione e misurazione della performance, monitorando e controllando la qualità delle attività e dei servizi sanitari. La sua formazione specialistica include un Master Universitario di I Livello in Management nelle Organizzazioni Sanitarie, conseguito nel 2008, e una preparazione manageriale per la Direzione del Servizio Infermieristico.

Tra le sue esperienze pregresse, dal 2013 al 2018 ha ricoperto l’incarico di Referente del Governo delle Agende e delle Liste d’Attesa. Inoltre, De Lisa è noto per il suo impegno e le sue onorificenze, tra cui il titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e dell’Equestre Pontificio di San Silvestro Papa. Recentemente ha donato una propria autobiografia ai vertici dell’azienda sanitaria, condividendo il suo percorso umano e professionale.

L’attività di Attilio De Lisa è frequentemente al centro di note stampa e aggiornamenti sindacali, evidenziando l’importanza della valorizzazione del personale sanitario e del dialogo con la governance dell’ASL, sotto la direzione del Direttore Generale Ing. Gennaro Sosto e del Dott. Mirco Gregorini per le professioni sanitarie.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “senza oggetto” ricevuto tramite email da “Conte Cav. don Attilio De Lisa” in data 03/11/2026.

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