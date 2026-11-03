Attivato il nuovo marciapiede alla stazione di Salerno

Aurelio Tommasetti, ex rettore dell’Università di Salerno, ha commentato l’attivazione del nuovo marciapiede dei binari 4 e 5 della stazione di Salerno, sottolineando l’importanza di questo intervento per migliorare l’accessibilità del trasporto ferroviario. Tommasetti ha citato le dichiarazioni del ministro Matteo Salvini, il quale a luglio aveva indicato gli interventi e i tempi per rendere la stazione più accessibile. I lavori, che hanno visto un investimento di circa 3,8 milioni di euro, hanno comportato l’innalzamento della banchina e la riqualificazione della pensilina, oltre all’implementazione di percorsi tattili per non vedenti e ipovedenti.

“È un passaggio concreto dalle parole ai fatti, con benefici per chi utilizza ogni giorno il trasporto ferroviario”, ha dichiarato Tommasetti, evidenziando come questo intervento risponda a esigenze quotidiane di pendolari, studenti, anziani e persone con mobilità ridotta. L’ex rettore ha anche sottolineato l’importanza di continuare con il completamento degli interventi necessari per migliorare ulteriormente i servizi della stazione di Salerno.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “STAZIONE DI SALERNO, TOMMASETTI: «SALVINI, DALLE PAROLE AI FATTI»” ricevuto tramite email da “Aurelio Tommasetti” in data 03/11/2026.