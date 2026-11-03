Home Cronaca Attivato il nuovo marciapiede alla stazione di Salerno

Attivato il nuovo marciapiede alla stazione di Salerno

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
marciapiede stazione Salerno
Studio di dermatologia e medicina estetica della dottoressa Alessia Maiorino a Salerno
Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
Ecommerce di successo è un programma di Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella consulenza e nella realizzazione di siti web di commercio elettronico integrate con Amazon, Ebay e i migliori marketplace
Compro oro e argento usato, negozi Gold Metal Fusion a Salerno, Battipaglia, Nocera Superiore, Agropoli, Vallo della Lucania. Quotazioni dell'oro in tempo reale, pagamento in contanti immediato, oggetti inviati alla fusione.
Gioielleria Juliano a Salerno, scegli il regalo perfetto per te o per chi ami tra i gioielli di Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, gli orologi Philip Watch, Seiko
Scopri MeravigliosaCampania.it: gite scolastiche in Campania tra storia, cultura e natura, con itinerari educativi per scuole e gruppi.
CartolibreriaShop.it acquista online tutti i prodotti per la scuola e per l'ufficio. Zaini, astucci, colori, penne, quaderni, raccoglitori, evidenziatori, Stabilo, Legami Milano, Eastpack, Invicta, Pool Over, Panini, Seven

Aurelio Tommasetti, ex rettore dell’Università di Salerno, ha commentato l’attivazione del nuovo marciapiede dei binari 4 e 5 della stazione di Salerno, sottolineando l’importanza di questo intervento per migliorare l’accessibilità del trasporto ferroviario. Tommasetti ha citato le dichiarazioni del ministro Matteo Salvini, il quale a luglio aveva indicato gli interventi e i tempi per rendere la stazione più accessibile. I lavori, che hanno visto un investimento di circa 3,8 milioni di euro, hanno comportato l’innalzamento della banchina e la riqualificazione della pensilina, oltre all’implementazione di percorsi tattili per non vedenti e ipovedenti.

“È un passaggio concreto dalle parole ai fatti, con benefici per chi utilizza ogni giorno il trasporto ferroviario”, ha dichiarato Tommasetti, evidenziando come questo intervento risponda a esigenze quotidiane di pendolari, studenti, anziani e persone con mobilità ridotta. L’ex rettore ha anche sottolineato l’importanza di continuare con il completamento degli interventi necessari per migliorare ulteriormente i servizi della stazione di Salerno.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “STAZIONE DI SALERNO, TOMMASETTI: «SALVINI, DALLE PAROLE AI FATTI»” ricevuto tramite email da “Aurelio Tommasetti” in data 03/11/2026.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

© Kynetic |innovazione|comunicazione|tecnologie|www.kynetic.it