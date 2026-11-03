Home Politica Stazione FS, Tommasetti (Lega): dalle parole ai fatti

Stazione FS, Tommasetti (Lega): dalle parole ai fatti

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Gioielleria Juliano a Salerno, scegli il regalo perfetto per te o per chi ami tra i gioielli di Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, gli orologi Philip Watch, Seiko
Ecommerce di successo è un programma di Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella consulenza e nella realizzazione di siti web di commercio elettronico integrate con Amazon, Ebay e i migliori marketplace
Compro oro e argento usato, negozi Gold Metal Fusion a Salerno, Battipaglia, Nocera Superiore, Agropoli, Vallo della Lucania. Quotazioni dell'oro in tempo reale, pagamento in contanti immediato, oggetti inviati alla fusione.
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
Scopri MeravigliosaCampania.it: gite scolastiche in Campania tra storia, cultura e natura, con itinerari educativi per scuole e gruppi.
Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin
CartolibreriaShop.it acquista online tutti i prodotti per la scuola e per l'ufficio. Zaini, astucci, colori, penne, quaderni, raccoglitori, evidenziatori, Stabilo, Legami Milano, Eastpack, Invicta, Pool Over, Panini, Seven
Studio di dermatologia e medicina estetica della dottoressa Alessia Maiorino a Salerno
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
Benvenuti in Condominio - Magazine online con notizie, attualità e approfondimenti sul mondo condominiale

«A luglio il ministro Matteo Salvini aveva indicato in Parlamento gli interventi e i tempi previsti per rendere più accessibile la stazione di Salerno. Oggi il nuovo marciapiede dei binari 4 e 5 è attivo. Un passaggio concreto dalle parole ai fatti, con benefici per chi utilizza ogni giorno il trasporto ferroviario». Lo dichiara Aurelio Tommasetti, già rettore dell’Università di Salerno.

Nella risposta a un’interrogazione parlamentare, Salvini aveva illustrato i lavori di innalzamento della banchina e riqualificazione della pensilina, programmati tra luglio e ottobre. RFI ha ora comunicato l’attivazione del marciapiede rialzato e la realizzazione dei percorsi tattili per non vedenti e ipovedenti, nell’ambito di un investimento complessivo di circa 3,8 milioni di euro. «È un risultato che merita di essere riconosciuto: alle indicazioni fornite dal ministro è seguito un intervento realizzato, che facilita la salita e la discesa dai treni e migliora l’accessibilità della nostra stazione».

«Bene l’attenzione di Salvini e della Lega alle infrastrutture del territorio. Per pendolari, studenti, anziani e persone con mobilità ridotta, questi lavori significano una risposta a esigenze quotidiane. Salerno ha bisogno di questa concretezza: impegni chiari, opere realizzate e servizi migliori. Ora avanti con il completamento degli interventi», conclude Tommasetti.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

© Kynetic |innovazione|comunicazione|tecnologie|www.kynetic.it