Stazione FS, Tommasetti (Lega): dalle parole ai fatti

«A luglio il ministro Matteo Salvini aveva indicato in Parlamento gli interventi e i tempi previsti per rendere più accessibile la stazione di Salerno. Oggi il nuovo marciapiede dei binari 4 e 5 è attivo. Un passaggio concreto dalle parole ai fatti, con benefici per chi utilizza ogni giorno il trasporto ferroviario». Lo dichiara Aurelio Tommasetti, già rettore dell’Università di Salerno.

Nella risposta a un’interrogazione parlamentare, Salvini aveva illustrato i lavori di innalzamento della banchina e riqualificazione della pensilina, programmati tra luglio e ottobre. RFI ha ora comunicato l’attivazione del marciapiede rialzato e la realizzazione dei percorsi tattili per non vedenti e ipovedenti, nell’ambito di un investimento complessivo di circa 3,8 milioni di euro. «È un risultato che merita di essere riconosciuto: alle indicazioni fornite dal ministro è seguito un intervento realizzato, che facilita la salita e la discesa dai treni e migliora l’accessibilità della nostra stazione».

«Bene l’attenzione di Salvini e della Lega alle infrastrutture del territorio. Per pendolari, studenti, anziani e persone con mobilità ridotta, questi lavori significano una risposta a esigenze quotidiane. Salerno ha bisogno di questa concretezza: impegni chiari, opere realizzate e servizi migliori. Ora avanti con il completamento degli interventi», conclude Tommasetti.