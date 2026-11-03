Home Cultura e Società Libri e Poesia Bancolotto: il nuovo libro di Francesco Spiedo in libreria dal 6 novembre

Bancolotto: il nuovo libro di Francesco Spiedo in libreria dal 6 novembre

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Francesco Spiedo Bancolotto
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Il 6 novembre arriva in libreria “Bancolotto”, l’ultimo lavoro di Francesco Spiedo, edito da Exorma. L’autore, già noto per il suo stile eclettico, si lascia ispirare dalla Smorfia napoletana, creando un’opera che unisce il fantastico, il grottesco e il satirico.

“Bancolotto” è composto da novanta “cunti”, storie che si intrecciano tra loro, con la prima intitolata “L’Italia” e l’ultima “La Paura”. Attraverso il riso e il paradosso, Spiedo racconta bizzarrie e iniquità della vita contemporanea, affrontando temi di grande attualità come la violenza, le disuguaglianze e le problematiche sociali.

L’autore gioca con simboli e allegorie, dando vita a personaggi e situazioni che riflettono la complessità dell’esistenza moderna. Ogni storia si collega all’altra, creando un filo narrativo che invita il lettore a esplorare un’Italia in bilico tra sogno e realtà.

Francesco Spiedo, nato a Napoli nel 1992, è un ghostwriter e formatore. Ha già pubblicato diverse opere e ha una carriera consolidata nel panorama culturale italiano. Con “Bancolotto”, si propone di intrattenere e far riflettere, utilizzando la tradizione della Smorfia per raccontare il presente in modo originale e coinvolgente.

L’uscita del libro è supportata dal MiC e da SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea”. Gli appassionati di letteratura e le nuove generazioni sono invitati a scoprire questo lavoro che promette di essere un viaggio affascinante nel mondo delle parole e delle emozioni.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Bancolotto | Dal 6 novembre in libreria” ricevuto tramite email da “Cecilia Laringe” in data 03/11/2026.

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