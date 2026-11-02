Controlli serali a Salerno: scoperti 10 lavoratori in nero, incluso un minore

Nel corso di controlli effettuati il 31 ottobre, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno ha scoperto dieci lavoratori impiegati senza regolare contratto, tra cui un minorenne. Le ispezioni hanno portato alla sospensione di due attività imprenditoriali nella provincia.

Nel primo accertamento, su nove lavoratori presenti, sei sono risultati irregolari. Gli ispettori hanno deciso di sospendere l’attività e di applicare sanzioni per un totale di circa 28.700 euro. Nella seconda attività controllata, quattro dei sei lavoratori erano privi di regolare assunzione, portando a una sospensione e a sanzioni complessive di circa 18.300 euro.

Questa operazione ha portato alla luce un bilancio di dieci lavoratori irregolari su quindici complessivamente presenti. L’Ispettorato ha sottolineato l’importanza della vigilanza sul territorio, evidenziando come il lavoro sommerso privi i lavoratori di tutele contrattuali e alimenti la concorrenza sleale tra le imprese. L’ITL continuerà a monitorare la situazione per garantire il rispetto della legalità e dei diritti dei lavoratori.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Comunicato Stampa – ITL Salerno – Controlli serali nei pubblici esercizi: 10 lavoratori in nero, tra cui un minore” ricevuto tramite email da “Comunicazione INL” in data 02/11/2026.