Mehdy Ngouama è il nuovo acquisto della Longobardi Scafati

La Longobardi Scafati ha ufficializzato l’ingaggio della combo guard Mehdy Ngouama, atleta di origine francese con un curriculum di tutto rispetto. Ngouama, 31 anni, si è distinto nei campionati di Spagna e Francia, partecipando anche a competizioni europee come Eurolega ed Eurocup. Alto 188 centimetri e pesante 79 kg, nella scorsa stagione ha giocato con l’Asvel, dove ha collezionato 12 presenze in Eurolega, prima di concludere l’annata con il Granada in Liga Endesa. Qui ha registrato una media di 7,8 punti, 2,3 rimbalzi e 1,6 assist per partita, con un massimo di 23 punti in un incontro contro l’Unicaja.

Il coach Piero Bucchi ha espresso soddisfazione per l’arrivo di Ngouama, sottolineando come il giocatore possa apportare energia e aggressività difensiva alla squadra. “Ha le caratteristiche che cercavamo per dare equilibrio al gruppo”, ha dichiarato Bucchi, auspicando un rapido inserimento del nuovo acquisto.

Ngouama, già arrivato in Italia, è pronto per il suo primo allenamento con la squadra. “Sono entusiasta di questa nuova esperienza”, ha affermato il giocatore, che ha già affrontato squadre italiane come Virtus Bologna e Milano nelle competizioni europee. “Ringrazio la società e il coach per questa opportunità che spero di ripagare nel migliore dei modi”.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Mehdy Ngouama, nuovo colpo per la Longobardi Scafati” ricevuto tramite email da “BASKET SCAFATI 1969” in data 02/11/2026.