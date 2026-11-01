La Ribalta Academy arriva a Salerno con un Open Day al Teatro Delle Arti

Salerno si prepara ad accogliere La Ribalta Academy, una storica accademia di cinema e teatro, con un Open Day gratuito che si terrà lunedì 3 novembre alle ore 18:30 presso il Teatro Delle Arti, diretto da Claudio Tortora. Fondata da Marianna de Martino oltre quarant’anni fa, La Ribalta si è affermata come un’importante fucina di talenti nel panorama cinematografico e televisivo italiano.

Il Teatro Delle Arti, situato in via Guerino Grimaldi, arricchisce così la sua offerta formativa con nuovi corsi di cinema, completando un percorso culturale già rinomato nei settori del teatro, della danza e della musica. Con l’introduzione di questi corsi, l’istituzione salernitana si propone di diventare un punto di riferimento per appassionati e professionisti del settore.

L’Open Day sarà un’opportunità per tutti coloro che desiderano avvicinarsi al mondo del cinema, che siano giovani aspiranti attori o adulti che vogliono mettersi in gioco. Le iscrizioni sono aperte a tutte le età, dai sei ai novant’anni, sottolineando l’inclusività della proposta formativa. Durante l’evento, interverranno figure di spicco come Marianna de Martino, Claudio Tortora, Federico Rossi, Andrea Genovese e Fabiola Balestriere, quest’ultima nota per il suo ruolo nella soap opera ‘Un posto al sole’.

L’Open Day si preannuncia come un momento di grande interesse per la comunità salernitana, con la possibilità di scoprire un nuovo mondo di opportunità artistiche e formative.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Salerno si accende di settima arte: arriva al Teatro Delle Arti “La Ribalta Academy” ricevuto tramite email da “Monica De Santis” in data 01/11/2026.