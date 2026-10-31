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Fernando Mangone protagonista alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Fernando Mangone Borsa Mediterranea
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Il pittore Fernando Mangone ha avuto un ruolo di rilievo alla XXVIII edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum, partecipando a due eventi dedicati alla valorizzazione del patrimonio culturale di Lanuvio. Il primo incontro, tenutosi il 30 ottobre, ha visto la presentazione del volume “Gli scavi di Lord Savile Lumley al Santuario di Giunone Sospita a Lanuvio”, curato da Luca Attenni. Durante l’evento, sono state mostrate testimonianze originali e sculture legate al Santuario, accompagnate dalle reinterpretazioni artistiche di Mangone, che ha creato un dialogo tra archeologia e arte contemporanea.

Il secondo appuntamento, il 31 ottobre, ha riguardato la presentazione del progetto “Custodi della Storia”, un’app innovativa che trasforma Lanuvio in un videogioco a cielo aperto. Grazie alla realtà aumentata, i visitatori possono esplorare la città interagendo con enigmi e personaggi storici, rendendo la storia locale accessibile e coinvolgente per le nuove generazioni. I due eventi hanno messo in luce l’importanza della creatività contemporanea nella valorizzazione delle radici storiche e culturali, confermando la Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico come una vetrina fondamentale per il patrimonio di Lanuvio.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “IL PITTORE FERNANDO MANGONE PROTAGONISTA ALLA BORSA MEDITERRANEA DEL TURISMO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM” ricevuto tramite email da “Vinile Press” in data 31/10/2026.

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