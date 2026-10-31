Carabinieri eseguono ordine di carcerazione a Valle di Maddaloni

Nella mattinata del 31 ottobre, i Carabinieri della Stazione di Valle di Maddaloni sono intervenuti presso una comunità terapeutica per eseguire un ordine di carcerazione emesso dall’Autorità giudiziaria nei confronti di un uomo di 37 anni. L’individuo, originario della provincia di Napoli, deve scontare una pena residua di tre anni e trenta giorni di reclusione.

Il soggetto si trovava già all’interno della struttura, dove era sottoposto a un altro provvedimento restrittivo. L’ordine di carcerazione, notificato dai Carabinieri, è stato emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata.

La pena da scontare deriva da condanne relative a vari reati commessi tra il 2017 e il 2024, nei territori di Napoli, Pompei e Scafati. Tra i crimini per cui è stato condannato ci sono furto con strappo, lesioni personali, uso indebito e falsificazione di strumenti di pagamento, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, furto aggravato e rapina.

Dopo la notifica del provvedimento, l’uomo continuerà a scontare la pena in regime di detenzione domiciliare presso la comunità terapeutica, come disposto dall’Autorità giudiziaria. Questo intervento rientra nelle attività quotidiane dei Carabinieri, finalizzate a garantire l’esecuzione dei provvedimenti dell’Autorità giudiziaria e a far sì che le decisioni definitive vengano rispettate.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “4° comunicato stampa del 31 ottobre 2026” ricevuto tramite email da “provcestampa@carabinieri.it” in data 31/10/2026.