Controlli straordinari dei Carabinieri in provincia di Caserta

Nella notte tra il 30 e il 31 ottobre, i Carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere hanno effettuato un servizio straordinario di controllo nei comuni di San Prisco, Casapulla e Curti, con l’obiettivo di contrastare l’illegalità e verificare il rispetto delle norme sul lavoro e sulla sicurezza. L’operazione ha visto la partecipazione del Nucleo Ispettorato del Lavoro e dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Caserta.

Durante i controlli, sono state identificate 102 persone e controllati 75 veicoli. Sono state elevate sanzioni per un totale di circa 22.500 euro, di cui 3.274,83 euro per violazioni riscontrate in due cooperative sociali che gestiscono comunità per minori stranieri non accompagnati. In particolare, è stata denunciata la presidente della cooperativa per occupazione di lavoratori privi di permesso di soggiorno e per inosservanza degli obblighi di formazione e sorveglianza sanitaria.

In aggiunta, sono state riscontrate irregolarità nell’impiego di lavoratori, con una sanzione di 7.180 euro per un lavoratore non regolarmente assunto. Un giovane di 23 anni è stato denunciato per uso di atto falso, poiché trovato in possesso di una carta d’identità elettronica priva di microchip.

I Carabinieri hanno anche intensificato i controlli stradali, accertando 15 violazioni al Codice della strada, con sanzioni per circa 12.000 euro. Due persone sono state segnalate per uso di sostanze stupefacenti. La collaborazione con il Nucleo Ispettorato del Lavoro è risultata fondamentale per individuare e contrastare irregolarità lavorative e garantire la tutela dei lavoratori.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “2° comunicato stampa del 31 ottobre 2026” ricevuto tramite email da “provcestampa@carabinieri.it” in data 31/10/2026.