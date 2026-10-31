Arrestato 34enne per rapina aggravata ad Atripalda

Nella serata del 30 ottobre 2026, i Carabinieri della Stazione di Atripalda hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Avellino nei confronti di un 34enne originario della provincia di Napoli. L’indagato, già detenuto presso la Casa Circondariale di Napoli Poggioreale per un’altra causa, è gravemente indiziato di rapina aggravata avvenuta il 10 novembre 2025 all’interno della sala slot ‘Ibisco Game’ ad Atripalda.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica e condotte dai Carabinieri con l’assistenza del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale, hanno portato a risultati significativi attraverso una serie di riscontri tecnici e tradizionali. Tra questi, la testimonianza della vittima, l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e il tracciato GPS del veicolo utilizzato durante la rapina.

Il Giudice per le Indagini Preliminari ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza e ha evidenziato concrete esigenze cautelari, in particolare il rischio di reiterazione di condotte simili. Pertanto, ha emesso la misura coercitiva della custodia in carcere, notificata direttamente all’indagato presso il carcere di Poggioreale.

Si precisa che la misura cautelare è stata disposta nell’ambito delle indagini preliminari, contro la quale sono ammessi mezzi di impugnazione. L’indagato rimane presunto innocente fino a sentenza definitiva.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “ATRIPALDA (AV) – ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE PER RAPINA AGGRAVATA.” ricevuto tramite email da “provavstampa@carabinieri.it” in data 31/10/2026.