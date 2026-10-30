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La Vedova Allegra in scena al Teatro Verdi di Salerno dal 3 all’8 novembre

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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La Vedova Allegra
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Il Teatro Verdi di Salerno ospiterà l’operetta “La Vedova Allegra” di Franz Lehár dal 3 all’8 novembre, con la direzione di Iacopo Sipari di Pescasseroli e la regia di Massimiliano Gallo. L’evento rappresenta una sinergia tra il teatro e il Conservatorio Statale di Musica “Giuseppe Martucci”. Le matinée per le scuole si terranno dal 3 al 5 novembre alle ore 10:30, mentre gli spettacoli serali andranno in scena il 6 e 7 novembre alle 21 e l’8 novembre alle 18.

Il direttore Sipari e il regista Gallo debuttano in questo titolo, offrendo una nuova interpretazione di un classico che ha segnato la Belle Époque. L’operetta, che combina canto e recitazione, ha radici profonde nella cultura europea e rappresenta un momento di evasione e leggerezza, con il suo caratteristico valzer che evoca atmosfere di festa e romanticismo.

Durante la presentazione, i due artisti hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra il Teatro Verdi e il Conservatorio, evidenziando come questa esperienza rappresenti un’opportunità unica per gli studenti di condividere il palcoscenico con professionisti del settore. Gallo ha dichiarato: “Sono onorato di aver partecipato a questo laboratorio, attratto dalla possibilità di addentrarmi nel mondo dell’opera lirica”. Sipari ha aggiunto: “È d’obbligo ringraziare Antonio Marzullo per la disponibilità e per la visione di questo teatro, che ha lanciato tanti giovani in giro per il mondo”.

Il cast prevede voci di talento come Filippo Morace nel ruolo del Barone Mirko Zeta e Claudia Pavone come Hanna Glawari. La direzione del coro sarà affidata a Francesco Aliberti, mentre l’allestimento di scene e costumi è curato da Alfredo Troisi. Gli appassionati di musica e teatro sono dunque invitati a partecipare a questo evento che promette di incantare il pubblico con la magia dell’operetta.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “C.S. La Vedova Allegra al Verdi di Salerno con Massimiliano Gallo dal 3 all’8 novembre” ricevuto tramite email da “Olga Chieffi” in data 30/10/2026.

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