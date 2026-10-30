Home Cultura e Società Sciopero generale e proteste studentesche: il CNDDU interviene sulle regole di partecipazione

Sciopero generale e proteste studentesche: il CNDDU interviene sulle regole di partecipazione

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
sciopero generale
Gioielleria Juliano a Salerno, scegli il regalo perfetto per te o per chi ami tra i gioielli di Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, gli orologi Philip Watch, Seiko
Studio di dermatologia e medicina estetica della dottoressa Alessia Maiorino a Salerno
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
Scopri MeravigliosaCampania.it: gite scolastiche in Campania tra storia, cultura e natura, con itinerari educativi per scuole e gruppi.
CartolibreriaShop.it acquista online tutti i prodotti per la scuola e per l'ufficio. Zaini, astucci, colori, penne, quaderni, raccoglitori, evidenziatori, Stabilo, Legami Milano, Eastpack, Invicta, Pool Over, Panini, Seven
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
Benvenuti in Condominio - Magazine online con notizie, attualità e approfondimenti sul mondo condominiale

Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin
Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin
Compro oro e argento usato, negozi Gold Metal Fusion a Salerno, Battipaglia, Nocera Superiore, Agropoli, Vallo della Lucania. Quotazioni dell'oro in tempo reale, pagamento in contanti immediato, oggetti inviati alla fusione.

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani (CNDDU) ha rilasciato un comunicato in occasione dello sciopero generale e delle proteste studentesche del 30 ottobre 2026, evidenziando la confusione tra l’espressione legittima del dissenso e il diritto di sciopero. Le manifestazioni, scatenate da tensioni sociali legate al costo della vita e alle scelte economiche, hanno visto la partecipazione attiva di studenti in diverse città, tra cui Bologna, dove alcuni istituti sono stati bloccati per impedire l’accesso. Il CNDDU ha sollevato preoccupazioni riguardo alla rappresentazione mediatica di tali eventi, sottolineando che l’espressione “sciopero degli studenti” può risultare fuorviante, poiché la partecipazione a manifestazioni durante l’orario scolastico non equivale a una sospensione degli obblighi di frequenza.

Il CNDDU ha sottolineato la necessità di una distinzione chiara tra le diverse forme di partecipazione, affermando che il blocco degli accessi non deve diventare un criterio per stabilire quali regole debbano essere rispettate. La mobilitazione studentesca, secondo il CNDDU, non deve essere interpretata esclusivamente come una questione di disciplina, ma deve essere contestualizzata nel quadro delle difficoltà economiche che le famiglie affrontano nel sostenere i costi dell’istruzione.

In questo contesto, il CNDDU ha proposto un piano triennale di sostegno ai costi dell’istruzione secondaria, chiedendo uno stanziamento aggiuntivo di 300 milioni di euro annui. Le risorse dovrebbero essere destinate prioritariamente agli studenti provenienti da nuclei familiari in difficoltà economica, con l’obiettivo di alleviare le spese per trasporti, materiali didattici e strumenti necessari per la frequenza scolastica. Inoltre, il CNDDU ha chiesto al Ministero dell’Istruzione e del Merito di fornire chiarimenti sulla gestione delle assenze legate alle manifestazioni e di garantire che le responsabilità siano accertate individualmente.

La giornata del 30 ottobre rappresenta quindi un momento cruciale per le istituzioni, che devono garantire che le mobilitazioni non impediscano la frequenza scolastica e affrontare le problematiche economiche che alimentano il malessere giovanile. Il CNDDU ha ribadito che è fondamentale evitare la confusione tra protesta e imposizione, e che la scuola deve rimanere un luogo di educazione e dialogo.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “comunicato stampa Sciopero generale e proteste studentesche: la confusione sulle regole della partecipazione e il nodo irrisolto degli investimenti nell’istruzione” ricevuto tramite email da “coordinamento diritti umani” in data 30/10/2026.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

© Kynetic |innovazione|comunicazione|tecnologie|www.kynetic.it