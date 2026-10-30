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L’Università di Salerno finalista a Start Cup Campania 2026 con quattro progetti

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Start Cup Campania 2026
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Oggi, 30 ottobre 2026, si svolgerà la finale di Start Cup Campania 2026, una competizione che mette in gara le migliori idee imprenditoriali innovative provenienti dalle università campane. L’evento avrà luogo presso il Complesso di Santa Patrizia a Napoli, a partire dalle ore 11.30.

La Start Cup Campania è una business plan competition che coinvolge tutti e sette gli atenei della regione, con l’obiettivo di promuovere la ricerca e l’innovazione tecnologica per favorire lo sviluppo economico e la creazione di imprese ad alto contenuto di conoscenza. L’Università di Salerno partecipa a questa edizione con quattro progetti finalisti.

Tre di questi progetti, Hystreets di Giovanni Bove, ImmunoSafe di Giovanna Polcaro e Organoid-Ds di Carminia Marina Ingenito, concorreranno nella categoria principale, che offre cinque premi e l’accesso al Premio Nazionale Innovazione PNI. Un ulteriore progetto, ErgoMovement di Emanuele De Vita, parteciperà nella categoria Studenti, competendo per il Premio Speciale Maria Raffarientra.

La giornata di oggi sarà caratterizzata da incontri, presentazioni e dibattiti, tutti focalizzati sul confronto tra il mondo accademico e il sistema produttivo. Dopo la sessione di Networking e Business Matching, prevista per le 11.30, si svolgerà un tour tra gli stand dei team finalisti. Alle 14.45, ci sarà una sessione istituzionale con i saluti dei rettori delle università campane e interventi di rappresentanti del mondo accademico.

Dalle 15.00, i finalisti presenteranno le loro idee imprenditoriali attraverso dei pitch, seguiti da una tavola rotonda intitolata “Il mezzogiorno che innova: Startup, tecnologia e nuove opportunità”, che vedrà la partecipazione di esponenti del mondo industriale, accademico e finanziario. La giornata si concluderà con la cerimonia di premiazione dei vincitori, prevista per le 17.30.

I quattordici progetti finalisti di quest’edizione della Start Cup Campania coprono un ampio spettro di settori, dalla medicina all’intelligenza artificiale, dall’energia alla sostenibilità. La selezione dei progetti è avvenuta sulla base di criteri come l’originalità delle idee, il contenuto tecnologico, la fattibilità e le prospettive di sviluppo.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “L’Università di Salerno finalista a Start Cup Campania 2026 con quattro progetti. Oggi la premaizione” ricevuto tramite email da “TERZA MISSIONE UNISA” in data 30/10/2026.

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