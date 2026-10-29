Carabinieri denunciano titolare di un negozio per furto di energia elettrica

Nel pomeriggio di oggi, a Maddaloni, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia locale hanno denunciato un titolare di un esercizio commerciale per furto aggravato di energia elettrica. L’intervento, effettuato in collaborazione con il personale di E-Distribuzione, ha portato alla scoperta di una manomissione del contatore elettrico. Durante le verifiche, i militari hanno riscontrato modifiche al circuito e collegamenti sulla scheda elettronica del contatore, che alteravano la corretta contabilizzazione dei consumi di energia. Al momento, il danno economico causato dalla manomissione è in fase di quantificazione. L’Autorità Giudiziaria è stata informata e il procedimento si trova attualmente nelle fasi preliminari. Si ricorda che la persona sottoposta a indagine è da considerarsi innocente fino a eventuale condanna definitiva, in conformità con il principio della presunzione di innocenza.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “7° COMUNICATO STAMPA DEL 29.10.2026” ricevuto tramite email da “provcestampa@carabinieri.it” in data 29/10/2026.