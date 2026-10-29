Sospesa attività imprenditoriale a Marcianise per violazioni di sicurezza sul lavoro

I Carabinieri di Marcianise, in collaborazione con il Nucleo Ispettorato del Lavoro e l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Caserta, hanno sospeso un’attività imprenditoriale nella zona industriale ASI a causa di gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. L’ispezione, avvenuta il 28 ottobre, ha rivelato irregolarità significative, tra cui l’impiego di manodopera non regolarmente dichiarata e la mancanza di documentazione fondamentale come il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Durante il controllo, è stata deferita all’autorità giudiziaria una donna di 49 anni, amministratrice della società, per violazioni delle normative sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono emerse omissioni relative alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori e alla formazione del personale, con la contestazione di sanzioni amministrative per un totale di circa 18.500 euro.

L’operazione rientra nelle attività di prevenzione e contrasto agli illeciti in materia di lavoro e sicurezza promosse dai Carabinieri, con l’obiettivo di garantire condizioni di lavoro sicure e regolari. La sicurezza nei luoghi di lavoro è considerata un elemento essenziale di legalità, e la formazione adeguata, la sorveglianza sanitaria e la valutazione dei rischi sono obblighi fondamentali per le imprese, a tutela della salute dei lavoratori e della concorrenza leale nel mercato.

L’Autorità giudiziaria è stata informata e il procedimento è attualmente nelle fasi di indagine, con la posizione dell’amministratrice che sarà valutata nelle sedi competenti, mantenendo la presunzione di innocenza fino a una eventuale condanna definitiva.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “4° comunicato stampa del 29 ottobre 2026” ricevuto tramite email da “provcestampa@carabinieri.it” in data 29/10/2026.