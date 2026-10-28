Arrestato a Casal di Principe un uomo per fuga pericolosa

Nella prima mattinata di oggi, i carabinieri della Stazione di Casal di Principe hanno arrestato un uomo di 37 anni, gravemente indiziato di fuga pericolosa e resistenza a pubblico ufficiale. L’episodio è avvenuto quando il soggetto, alla guida di una motocicletta Honda Africa Twin, ha sorpassato un’auto di servizio impennando su una sola ruota e allontanandosi a forte velocità. Ne è scaturito un inseguimento lungo le strade cittadine, durante il quale il motociclista ha mantenuto un’andatura pericolosa, mettendo a rischio la propria incolumità e quella degli altri utenti della strada.

I carabinieri, riconoscendo il motociclista sin dalle prime fasi dell’episodio, hanno avviato le ricerche, riuscendo a rintracciarlo presso la sua abitazione. L’uomo è stato quindi accompagnato in caserma per gli adempimenti previsti dalla legge. Dall’accertamento è emerso che il soggetto era già sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria presso la stessa Stazione dei Carabinieri.

Dopo le formalità, l’individuo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa di comparire davanti all’Autorità Giudiziaria per il rito direttissimo. Come previsto dall’ordinamento, la responsabilità dell’indagato dovrà essere accertata in sede giudiziaria, nel rispetto della presunzione di innocenza e delle garanzie riconosciute dalla legge.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “3° Comunicato stampa del 28.10.2026” ricevuto tramite email da “provcestampa@carabinieri.it” in data 28/10/2026.