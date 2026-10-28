Home Cultura e Società Inizia il restauro dell’ex Canonica della Certosa di San Giacomo

Inizia il restauro dell’ex Canonica della Certosa di San Giacomo

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
restauro ex Canonica
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin
Compro oro e argento usato, negozi Gold Metal Fusion a Salerno, Battipaglia, Nocera Superiore, Agropoli, Vallo della Lucania. Quotazioni dell'oro in tempo reale, pagamento in contanti immediato, oggetti inviati alla fusione.
Benvenuti in Condominio - Magazine online con notizie, attualità e approfondimenti sul mondo condominiale

Scopri MeravigliosaCampania.it: gite scolastiche in Campania tra storia, cultura e natura, con itinerari educativi per scuole e gruppi.
Ecommerce di successo è un programma di Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella consulenza e nella realizzazione di siti web di commercio elettronico integrate con Amazon, Ebay e i migliori marketplace
Studio di dermatologia e medicina estetica della dottoressa Alessia Maiorino a Salerno
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
Gioielleria Juliano a Salerno, scegli il regalo perfetto per te o per chi ami tra i gioielli di Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, gli orologi Philip Watch, Seiko
CartolibreriaShop.it acquista online tutti i prodotti per la scuola e per l'ufficio. Zaini, astucci, colori, penne, quaderni, raccoglitori, evidenziatori, Stabilo, Legami Milano, Eastpack, Invicta, Pool Over, Panini, Seven

È ufficialmente partito oggi il cantiere di restauro e valorizzazione dell’ex Canonica della Certosa di San Giacomo, un progetto di grande rilevanza culturale che prevede un investimento di 5 milioni di euro e una durata stimata di due anni. L’intervento ha come obiettivo principale la tutela, la messa in sicurezza e la rifunzionalizzazione di uno degli spazi storici più significativi del complesso monumentale della Certosa.

Il progetto è parte del Piano Strategico “Grandi Progetti Beni Culturali” e viene realizzato con la Direzione Regionale Musei Nazionali Campania in qualità di stazione appaltante. Le opere previste includono un restauro conservativo, il consolidamento strutturale e la riqualificazione degli ambienti, con la finalità di garantire la salvaguardia del bene e ampliare le possibilità di fruizione pubblica. Un aspetto fondamentale del progetto sarà l’attenzione all’accessibilità, con la creazione di nuovi collegamenti e percorsi per rendere gli spazi più inclusivi.

L’ex Canonica è un’importante testimonianza della storia della Certosa di San Giacomo. Ristrutturata nel XVIII secolo dai Canonici Lateranensi, l’architettura dell’edificio riflette le trasformazioni subite nel tempo, contribuendo a definire l’attuale configurazione del complesso.

L’avvio del cantiere segna una nuova fase nel recupero dell’immobile, che aveva già subito interventi di somma urgenza nel 2022 a seguito del crollo di alcuni ambienti. Questo progetto non solo garantirà condizioni durature di conservazione, ma restituirà alla comunità e ai visitatori uno spazio pienamente valorizzato e integrato nel percorso culturale della Certosa.

Aggiornamenti periodici informeranno sul progresso dei lavori, sulle tecniche di restauro utilizzate e sulle attività collegate al recupero del patrimonio storico e architettonico della Certosa di San Giacomo.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Musei di Capri | Al via il restauro dell’ex Canonica della Certosa di San Giacomo” ricevuto tramite email da “MUPA-CAPRI – UFFICIO STAMPA” in data 28/10/2026.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

© Kynetic |innovazione|comunicazione|tecnologie|www.kynetic.it