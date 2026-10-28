Inizia il restauro dell’ex Canonica della Certosa di San Giacomo

È ufficialmente partito oggi il cantiere di restauro e valorizzazione dell’ex Canonica della Certosa di San Giacomo, un progetto di grande rilevanza culturale che prevede un investimento di 5 milioni di euro e una durata stimata di due anni. L’intervento ha come obiettivo principale la tutela, la messa in sicurezza e la rifunzionalizzazione di uno degli spazi storici più significativi del complesso monumentale della Certosa.

Il progetto è parte del Piano Strategico “Grandi Progetti Beni Culturali” e viene realizzato con la Direzione Regionale Musei Nazionali Campania in qualità di stazione appaltante. Le opere previste includono un restauro conservativo, il consolidamento strutturale e la riqualificazione degli ambienti, con la finalità di garantire la salvaguardia del bene e ampliare le possibilità di fruizione pubblica. Un aspetto fondamentale del progetto sarà l’attenzione all’accessibilità, con la creazione di nuovi collegamenti e percorsi per rendere gli spazi più inclusivi.

L’ex Canonica è un’importante testimonianza della storia della Certosa di San Giacomo. Ristrutturata nel XVIII secolo dai Canonici Lateranensi, l’architettura dell’edificio riflette le trasformazioni subite nel tempo, contribuendo a definire l’attuale configurazione del complesso.

L’avvio del cantiere segna una nuova fase nel recupero dell’immobile, che aveva già subito interventi di somma urgenza nel 2022 a seguito del crollo di alcuni ambienti. Questo progetto non solo garantirà condizioni durature di conservazione, ma restituirà alla comunità e ai visitatori uno spazio pienamente valorizzato e integrato nel percorso culturale della Certosa.

Aggiornamenti periodici informeranno sul progresso dei lavori, sulle tecniche di restauro utilizzate e sulle attività collegate al recupero del patrimonio storico e architettonico della Certosa di San Giacomo.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Musei di Capri | Al via il restauro dell’ex Canonica della Certosa di San Giacomo” ricevuto tramite email da “MUPA-CAPRI – UFFICIO STAMPA” in data 28/10/2026.