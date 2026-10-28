Home Cultura e Società Pubblicato il nuovo Quaderno Unsic sulle politiche 2027

Pubblicato il nuovo Quaderno Unsic sulle politiche 2027

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Quaderno Unsic 2027
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È stato presentato il nuovo Quaderno Unsic, intitolato “2027: destra o sinistra? Vademecum semiserio per le urne”, curato dal giornalista Giampiero Castellotti. Il volume offre una riflessione ironica e critica sulla situazione politica italiana in vista delle elezioni del 2027, analizzando le posizioni dei principali partiti. Il testo, di 44 pagine, affronta tematiche attuali come l’immigrazione, il superbonus edilizio e le promesse non mantenute delle forze di destra. Castellotti, attraverso una scrittura incisiva, delinea un quadro impietoso della politica, evidenziando come i valori ideologici si siano trasformati in meri numeri. Non mancano riferimenti alle dinamiche locali, con un focus sulle città dove il centrosinistra ha faticato a mantenere il consenso. Il Quaderno si chiude con un invito al buon voto, sottolineando la necessità di una partecipazione attiva degli elettori, in un contesto dove il primo partito è quello degli astenuti.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Comunicato Quaderno Unsic” ricevuto tramite email da “Unsic” in data 28/10/2026.

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