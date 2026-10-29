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Ingresso gratuito al Museo di Pontecagnano il 1° novembre

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Il Museo archeologico nazionale di Pontecagnano “Etruschi di frontiera” apre le sue porte gratuitamente domenica 1° novembre 2026, in occasione della festività di Ognissanti. L’iniziativa, parte della #domenicalmuseo promossa dal Ministero della Cultura, offre l’opportunità di visitare la collezione permanente dedicata agli Etruschi, la sala immersiva “Per terra e per mare” e la mostra “Evoluzione” dell’artista Giovanna Corcione.

I visitatori potranno accedere senza costi all’intero museo e partecipare all’incontro con Giovanna Corcione, che si terrà alle ore 17.00. Durante l’incontro, l’artista illustrerà il suo progetto espositivo e condurrà un’azione di riposizionamento e ricomposizione delle opere esposte, creando un’esperienza interattiva per il pubblico.

Le opere di Corcione, realizzate principalmente in resina, offrono una riflessione sull’instabilità delle certezze e delle relazioni, con un allestimento che invita il visitatore a cambiare prospettiva. L’artista, discendente da una storica famiglia di artisti, ha esposto in diverse occasioni, tra cui le recenti mostre “OPPOSTI” e “Vita”. La sua ricerca si è evoluta dal figurativo all’informale, ponendo particolare attenzione all’uso della resina come medium.

Il Museo di Pontecagnano è un’importante istituzione culturale che custodisce e promuove la storia dell’antica Pontecagnano, e l’ingresso gratuito rappresenta un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati di arte e cultura.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “CS_Museo Pontecagnano_1° novembre_Domenica al Museo_ingresso gratuito” ricevuto tramite email da “DRM-CAM – MUSEO DI PONTECAGNANO – PROMOZIONE” in data 29/10/2026.

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