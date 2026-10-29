FIADEL denuncia ritardi nei pagamenti dei salari ai lavoratori di GF Scavi

La situazione dei lavoratori della GF Scavi S.r.l. continua a destare preoccupazione nei comuni del Cilento, dove i dipendenti non hanno ancora ricevuto gli stipendi di settembre 2026, scaduti il 15 ottobre. La FIADEL (Federazione Italiana Autonoma Dipendenti Enti Locali) ha lanciato un allarme riguardo a questa grave situazione, che colpisce i cantieri di Lustra, Stella Cilento, Montecorice e San Mauro Cilento.

I lavoratori, oltre a non ricevere la loro retribuzione, si trovano ad affrontare anche segnalazioni presso la CRIF e le banche, a causa del mancato pagamento di mutui e prestiti. Questa situazione ha portato a un vero e proprio dramma finanziario per le famiglie, che ora si trovano in difficoltà economiche non per colpa loro, ma a causa dell’irresponsabilità dell’azienda e dell’inerzia delle istituzioni locali.

La Segreteria Territoriale FIADEL Salerno ha espresso la propria indignazione per il perdurare di questa situazione, definendola “incresciosa e intollerabile”. I rappresentanti sindacali hanno sottolineato come i lavoratori, che svolgono un servizio pubblico essenziale per la salute e l’ambiente, siano stati additati come cattivi pagatori. “È assurdo che padri di famiglia vengano segnalati alla CRIF e rischino il blocco delle carte di credito solo perché la ditta non versa gli stipendi nei termini di legge”, hanno dichiarato.

Nonostante le numerose sollecitazioni e i tentativi di conciliazione, le istituzioni e l’azienda non hanno risposto, lasciando il sindacato senza alternative. La FIADEL ha già contattato la Prefettura di Salerno e minaccia di avviare uno sciopero generale su tutti i cantieri coinvolti se non arriveranno risposte immediate. La federazione ha anche diffidato formalmente la GF Scavi S.r.l. a erogare le retribuzioni e ha chiesto ai sindaci dei comuni interessati di attivare l’intervento sostitutivo previsto dalla legge per garantire il pagamento diretto delle spettanze ai lavoratori.

La situazione resta critica e i lavoratori attendono risposte tempestive per evitare ulteriori danni alle loro finanze e alle loro famiglie.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “COMUNICATO STAMPA:GF SCAVI, VERGOGNA SENZA FINE: STIPENDI DI SETTEMBRE ANCORA AL PALO SUI CANTIERI DI LUSTRA, STELLA CILENTO, MONTECORICE E SAN MAURO CILENTO” ricevuto tramite email da “sindacatocsasalerno” in data 29/10/2026.