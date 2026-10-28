La Genea Lanzara in trasferta a Chieti per confermare la vittoria

La Genea Lanzara si prepara per una nuova sfida nel campionato di Serie A Silver maschile. Sabato 31 ottobre, alle ore 17:30, i rossoblù affronteranno la Proger Chieti in trasferta, con l’obiettivo di dare continuità alla vittoria ottenuta contro Serra Fasano. La formazione salernitana arriva a questo incontro con entusiasmo, dopo aver vinto 28-27 in una partita emozionante, in cui ha dimostrato carattere e determinazione. La squadra, guidata da Nicolas Balogh, è consapevole dell’importanza di mantenere alta la concentrazione e di affrontare la gara con intensità e organizzazione. La trasferta in Abruzzo rappresenta un’opportunità per consolidare i progressi fatti e per accumulare punti preziosi in un campionato competitivo. La Genea Lanzara è pronta a tornare in campo, determinata a proseguire il proprio cammino e a confermare i segnali di crescita mostrati nell’ultima uscita.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “comunicato stampa Genea Lanzara _28 Ottobre” ricevuto tramite email da “Handball Lanzara 2012” in data 28/10/2026.