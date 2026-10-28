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A Napoli il congresso “Psychiatry in Action” sulla salute mentale giovanile

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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salute mentale giovani
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Si apre oggi a Napoli l’EPA Regional Meeting “Psychiatry in Action”, un congresso organizzato dalla European Psychiatric Association (EPA) che riunisce esperti di psichiatria per affrontare le sfide legate alla salute mentale dei giovani. L’evento, che si svolgerà fino al 30 ottobre presso l’Hotel Royal Continental, si concentra sulla diagnosi precoce dei disturbi mentali, molteplici innovazioni terapeutiche e l’importanza dell’intervento tempestivo.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, la metà dei disturbi mentali si manifesta entro i 14 anni e tre su quattro entro i 24 anni, ma la presa in carico avviene spesso con anni di ritardo. “Questo congresso ha un obiettivo preciso: trasferire nella pratica clinica i risultati della ricerca, distinguendo ciò che è già applicabile da ciò che è ancora in fase di validazione”, ha dichiarato il presidente del congresso, il Prof. Andrea Fiorillo.

Il programma del congresso prevede oltre 40 sessioni scientifiche e più di 100 e-poster, con un focus su temi cruciali come la prevenzione del suicidio, le nuove terapie per la depressione e la schizofrenia, e l’applicazione dell’intelligenza artificiale nella psichiatria. La cerimonia inaugurale avrà luogo stasera e includerà una lettura magistrale del Prof. Mario Maj sui recenti sviluppi in psichiatria.

Il congresso si propone di affrontare anche fenomeni emergenti come il ritiro sociale estremo, noto come hikikomori, e l’eco-ansia, evidenziando l’importanza di interventi precoci e mirati. Tra i temi trattati ci saranno anche le disuguaglianze nell’accesso ai servizi di salute mentale e il contrasto allo stigma associato a queste problematiche.

Il congresso rappresenta un’importante opportunità per i professionisti del settore di aggiornarsi sulle ultime ricerche e pratiche nel campo della psichiatria, con l’obiettivo di migliorare la salute mentale dei giovani e garantire un supporto adeguato durante le fasi critiche della loro crescita.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Salute mentale, metà dei disturbi esordisce prima dei 14 anni: a Napoli la psichiatria europea punta su giovani e intervento precoce” ricevuto tramite email da “Valentina Castiglia” in data 28/10/2026.

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